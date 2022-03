FP: "Gegenteil von Meinungsvielfalt"

Der Garstener Regionalfernsehsender RTV brachte es zu einer Erwähnung in einem Hintergrundbericht des Wiener Wochenmagazins "Falter" über das Netzwerk rechtsextremer Propaganda. Auch im Steyrer Stadtparlament kam die dem Sender vorgeworfene Loslösung vom objektiven Journalismus hin zur Einseitigkeit zur Sprache. Die FP wollte in einer Anfrage an Bürgermeister Markus Vogl (SP) die Beweggründe wissen, warum die Stadt RTV den Auftrag zur Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen entzogen habe. "Was wir erleben, ist das Gegenteil von Meinungsvielfalt", kritisierte Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP). Vogl antwortete, dass der Sender selber in eine von Interessen geleitete Berichterstattung abgeglitten sei, die auch die Medienbehörde zum Einschreiten veranlasst habe. (feh)