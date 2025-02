Fotoprojekt: Der Stadtplatz im Wandel

Im August des Vorjahres haben sie ihr Büro im 1. Stock am Stadtplatz 33 eröffnet und wollen ab März mit Schaufenster-Fotostorys interessante Einblicke zum Wandel des Stadtplatzes schaffen. Nach 30 Jahren in Wien hat es den staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker Thomas Scheiblauer in seine Heimatstadt Steyr zurückgezogen, wo er polyloq Architekten gegründet hat.

Mit in seinem Team sind die iranische Architektin Anar Abbaslou und der Linzer Fabian Schumacher. Abbaslou hat im Iran, in Dubai und im Oman gearbeitet und bringt dadurch interessante interkulturelle Perspektiven ins Team.

Fabian Schumacher, der Dritte im Bunde, studiert an der JKU in Linz Architektur. Neben seinem Auge fürs Detail und seiner Präzision beim Zeichnen ist sein Steckenpferd das Fotostory-Schaufensterprojekt – ein Nebenprojekt von polyloq Architekten, das rein aus Liebe zu Steyr gemacht wird. "Die Steyrer Altstadt ist wunderschön. Deshalb ist es uns ein Anliegen, uns hier auch einzubringen", sagt Scheiblauer.

Neben ihrer eigentlichen Arbeit gestalten die polyloq Architekten ein Schaufensterprojekt, das im Eingangsbereich am Stadtplatz 33 ausgestellt wird. Immer wieder werden Fotostorys veröffentlicht, die den Betrachter oder die Betrachterin mit Bildern von der Innenstadt in die Vergangenheit entführen.

