Fortschrittliche Frau mit Sinn für das Schöne

Helga Feller-Höller ist am Mittwoch unerwartet gestorben.

Mir wird ganz übel, wie es in Österreich mit der Sozialdemokratie weitergehen soll (...)." So lautete Dienstagnacht das letzte Facebook-Posting der langjährigen SPÖ-Gemeinderätin Helga Feller-Höller. Wenig später hat das Herz der Steyrer Sozialdemokratin zu schlagen aufgehört. Sie starb unerwartet im 63. Lebensjahr. Zu Lebzeiten schlug Feller-Höllers Herz für die Sozialdemokratie und für die Kultur.

Feller-Höller gehörte von 1997 bis 2021, 24 Jahre lang, dem Gemeinderat an. Sie war unter anderem auch Mitbegründerin des legendären Kulturvereins "Ypsilon". "Das Verdienst von Helga Feller-Höller war es, unsere sozialdemokratischen Werte – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität – politisch einzufordern und persönlich zu leben. Sie war eine progressive und selbstbewusste Frau", sagt SPÖ-Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer. Die Anteilnahme gilt jetzt ihrem Mann Dieter und allen um sie Trauernden.

Helga Feller-Höller kam 1980 im Alter von 20 Jahren zur SPÖ. Sie engagierte sich in der Jungen Generation, war von 1991 bis 2007 Vorsitzende der Bezirksbildungs-Organisation und gehörte von 1991 bis 2020 dem SPÖ-Bezirksparteivorstand an. In der SPÖ OÖ war sie von 2001 bis 2009 Mitglied des Landesparteipräsidiums. Im Vorjahr wurde Helga Feller-Höller mit der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, geehrt.

Weggefährten sind betroffen, beschreiben ihre Genossin und Freundin als blitzgescheit. Ihre Fotobücher hätten das Prädikat "besonders wertvoll" verdient. Auf einer Kuba-Reise ist einst ein Bild mit dem Titel "Unser Mann in Kuba" entstanden. Gemeint war der ehemalige SP-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, den die Reise-Gruppe zufällig getroffen hatte. Solche Anekdoten, anregende Gespräche über Politik und Kunst werden die Wegbegleiter Feller-Höllers stets in guter Erinnerung behalten.

