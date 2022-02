Forstunfall: 42-Jähriger von Baumwipfel getroffen

Der laut Polizei "bestens ausgerüstete" Mann fällte um die Mittagszeit in einem steilen Waldstück eine Buche, als er von einem herabfallenden Baumwipfel getroffen wurde. Der Schwerverletzte konnte selbst mit seinem Handy die Angehörigen alarmieren, die wiederum die Rettungskette in Gang setzten. Der Mann wurde von der Crew des Rettungshubschraubers vor Ort erstversorgt und musste mit einem Seil geborgen und ins Tal gebracht werden. Er wurde ins PEK Steyr geflogen, berichtete die Polizei am Sonntagnachmittag.