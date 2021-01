Es geht dabei offiziell vollends mit rechten Dingen zu: Gegner der fünf Kilometer langen Forststraße, die am Hieslberg in den Steilhang oberhalb des Ennsknies bei Großraming geschlagen werden soll, bemängeln, dass der ehemalige Bezirksförster Adolf R. von Amts wegen die Gründung jener Wegegemeinschaft bewirkt hat, für die seine Privatfirma, die er damals und jetzt in der Pension betreibt, die Pläne gezeichnet hat.