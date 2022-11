Forsteralm: "Sessellift ist derzeit nicht zu verkaufen"

Für den ehrenamtlichen Geschäftsführer der Forsteralm Betriebs GmbH, Nationalrat Andreas Hanger (VP), hat der Aufbau des Sommertourismus auf der Forsteralm Priorität. Wenn es gelingen würde, verstärkt Wanderer in der warmen Jahreszeit in die Bergwelt des Skigebietes in Waidhofen und Gaflenz zu bringen, hätte man ein wichtiges zweites wirtschaftliches Standbein für die Vierersesselbahn, die Hanger im heurigen Winter wegen der exorbitant gestiegenen Energiepreise nicht mehr einschalten kann – die OÖN berichteten. "Wir werden mit aller Kraft an einem Konzept auch für den Sommer arbeiten", sagt Hanger. Der Vierersessellift stehe daher aus diesem Grund derzeit auch nicht zum Verkauf an, stellte Hanger fest.

Andreas Hanger Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER