Forsteralm: Chalets mit Sauna und Wellness statt Lift

Recht ungewöhnlich für österreichische Werktagszeiten schraubten Arbeiter am Freitagabend die Sitze ab und hievten am Pfingstsonntag vormittags das Tragseil von den Stützen. Das Skigebiet in Polen, das den Sessellift auf der Forsteralm um 480.000 Euro gekauft hat, lässt die Aufstiegshilfe von eigenem Personal demontieren und abtransportieren.