Förster bringt Besuchern Wald der Zukunft näher

Wie sieht der Wald der Zukunft in Österreich aus? Welche Baumarten werden wachsen, welche nicht mehr? Wie werden die Wildtiere leben? Und was können Waldbewirtschafter tun, um Wälder gesund zu erhalten?

Diese Themen und einige mehr stehen Anfang September im Fokus der Österreichischen Bundesforste. In insgesamt 18 kostenlosen Waldführungen zeigen Förster und Naturführer allen Naturinteressierten, welche Schäden der Klimawandel in den Wäldern bereits angerichtet hat, begeben sich auf die Spuren des Borkenkäfers und erklären an Ort und Stelle, welche Baumarten den Klimabedingungen der Zukunft am besten gewachsen sind. In der Friedensgemeinde St. Ulrich ist der Rundgang bereits rappelvoll und ausgebucht. In Rosenau gibt es noch Restplätze. Bei der Führung durch die Wälder bei Windischgarsten des Forstbetriebs Steyrtal veranschaulicht Wolfgang Pinterits, wie heute der Grundstein für gesunde Mischwälder im Jahr 2100 gelegt werden kann.

Es wird eine Rehfütterung besucht und am Ende ein Jungbaum gepflanzt.

Nähere Informationen und Anmeldung zur Führung "Wald der Zukunft" auf der Website www.wald-der-zukunft.at

