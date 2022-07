Förderung für Vita Mobile

Im Zuge der Ennstal-Classic-Sonderprüfung im Steyr Automotive-Werk spendete das Unternehmen 3000 Euro an Vita Mobile Steyr. Vita Mobile unterstützt Menschen, die aufgrund von altersbedingten oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Bei einem Besuchs- und Begleitdienst wird Zeit mit jenen verbracht, die das Angebot in Anspruch nehmen. Die Betreuer bieten ebenso Begleitung zu Arztterminen, Urlauben oder kulturellen Aktivitäten an. So wird einer Vereinsamung entgegengewirkt.

Vita Mobile möchte damit allen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Auch ehemalige Mitarbeiter von Steyr Automotive können bei Bedarf die kostenlosen Dienste in Anspruch nehmen. Mitarbeiter, die Interesse haben, diesen Menschen einen Teil ihrer Freizeit zu schenken, können ebenfalls mitwirken.