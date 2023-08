Flut-Prognose: Fünf neue Messstellen im Bezirk Kirchdorf

Während in Slowenien sowie in großen Teilen der Steiermark und Kärnten die Regenfälle der vergangenen Tage zu katastrophalen Überflutungen geführt haben, blieb Oberösterreich vergleichsweise verschont. Dennoch ist es wichtig, stets auf den Ernstfall vorbereitet zu sein und in Frühwarnsysteme zu investieren. Der Hydrographische Dienst OÖ arbeitet insofern an der Erweiterung des Informationsangebotes auf der Webseite hydro.ooe.gv.at

Dahingehend werden neue Messstellen an den Gewässern errichtet und bestehende mit entsprechenden technischen Komponenten wie Datensammlern und Fernübertragungseinrichtungen nachgerüstet. "Es ist keine Frage, ob, sondern wann das nächste Hochwasser kommt", sagt Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Mit den beinahe 200 Messstellen in ganz OÖ, davon 156 online auf der Homepage des Hydrographischen Dienstes, hätten Land und Menschen wichtige Frühwarnsysteme, "die uns live Daten liefern". Seit heuer sind von weiteren 30 Oberflächengewässer-Messstellen – 26 an oö. Fließgewässern und vier an den oö. Salzkammergutseen – aktuelle Messwerte verfügbar. Wasserstände, Wassertemperatur sowie weitere messstellenspezifische Informationen sind online unter hydro.ooe.gv.at verfügbar.

Im Bezirk Kirchdorf gibt es folgende neue Messstellen: Pegel Dandelmühle/Paltenbach, Pegel Dietlgut/Steyr, Pegel Hinterstoder/Steyr, Pegel Leonstein/Schmiedleitnerbach und Pegel Teichlbrücke/Teichl.

