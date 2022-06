Flugreise aus dem Kosovo zur rettenden Herzoperation

Ein Äffchen und zwei Giraffen, die an die Wand über dem Behandlungsbett gemalt sind, sollen in der Kinderambulanz der Stadt Fushe Kosova, die fünf Kilometer von der Hauptstadt Pristina entfernt liegt, kleine Patienten aufheitern. Der sechsjährige Luan hat sich auf das frisch überzogene Leintuch gesetzt und wartet auf den Doktor aus "Austria". In der Ambulanz kann man dem Buben nicht weiterhelfen, der häufig Brustschmerzen verspürt.