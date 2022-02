Flüchtlingsquartier ist in zwei Wochen bezugsfertig

Silber hatte in einem Interview kürzlich die mangelnde Kommunikation und fehlende Augenhöhe seitens des Sozialressorts in der Flüchtlingsfrage thematisiert.

"Wir sprechen generell schon mit den Gemeinden", antwortet Philipp Albert, Pressesprecher im Büro Hattmannsdorfer, auf diese Kritik: "Es hat einen zweimaligen Aufruf an die Gemeinden gegeben, uns Quartiere zu melden. Aktuell stehen wir vor einer gemeinsamen Kraftanstrengung." Es handle sich um eine humanitäre Herausforderung, da Flüchtlinge aus den längst überquellenden Asylheimen des Bundes auch in Oberösterreich untergebracht werden müssten.

Wie berichtet, soll in Garsten das ehemalige Personalhaus des Landespflegezentrums Christkindl als Unterkunft reaktiviert werden. Laut Büro Hattmannsdorfer dürfte das Quartier in ein bis zwei Wochen bezugsfertig sein. Im Fall des Landhotels Eckhard in St. Ulrich sei hingegen noch keine Einigung erzielt worden, ob auch hier Flüchtlinge einquartiert werden.