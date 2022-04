Flüchtlings-Erstaufnahme in Steyr sperrt zu

Der gegenwärtigen Lage in der Ukraine gemäß hat der Zustrom nachgelassen, weshalb das Zentrum in der Stadthalle diese Woche noch auf "Stand-by" betrieben und danach vorerst aufgelassen wird. Die meisten in Steyr registrierten und erstversorgten Flüchtlinge sind in Quartiere in anderen Städten und Gemeinden weitergezogen. In Steyr fanden 163 Ukrainer – überwiegend Frauen und Kinder – Aufnahme in Flüchtlingsunterkünften, 30 davon in der Jugendherberge im Stadtteil Ennsdorf. "Das Rote Kreuz hat wieder großartige Arbeit geleistet", dankte Sozialstadtrat Michael Schodermayr den Helfern.