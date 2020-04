Die Welle der Hilfsbereitschaft ist in diesen außergewöhnlichen Zeiten der Corona-Krise nach wie vor enorm. Dem Aufruf der Caritas, beim "#TeamNächstenliebe" mitzumachen, folgten spontan viele einsatzbereite Menschen aus Steyr und Umgebung, darunter eine Nähgruppe aus Maria Neustift. Aber auch Frauen aus Syrien und Afghanistan meldeten sich freiwillig. Einige von ihnen waren in ihrer Heimat Schneiderinnen. Ihre Motivation: "Wir möchten gerne helfen, jetzt in der Krise.