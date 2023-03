Flucht von Hrinkow-Fahrer endete in Taiwan knapp vor dem Ziel

Auf der ersten schweren Etappe am dritten Tag der Tour de Taiwan schrammte Jaka Primozic vom Steyrer Hrinkow Advarics Team nur hauchdünn am Tagessieg vorbei. Der Abschnitt war den Steyrer Fahrern von vergangenen Teilnahmen wohlbekannt, daher wurde der Rennverlauf bewusst schwer gestaltet. „Heute haben wir gezeigt was in uns steckt. Wir sind ein sehr offensives Rennen gefahren, haben zahlreich attackiert und alle Gruppen abgedeckt“, sagt Teamchef Matej Mugerli.

Zwei Kilometer vor dem Ziel setzte Hrinkow-Profi Primozic schließlich alles auf eine Karte, enteilte dem Feld und wurde erst 350 Meter vor der Ziellinie wieder gestellt. Der Sieg ging an den Belgier Tijl de Decker (Lotto Dstny), zeitgleich kamen Riccardo Verza, Jonas Rapp, Michael Konczer und Primozic ins Ziel. „Nach diesem Husarenritt hätten wir uns ein Podium verdient“, sagt Mugerli.

„Was für ein Rennen. Die Performance war großartig und zeigte, dass wir am richtigen Weg sind. Noch fehlt das nötige Glück. Aber wir werden alles daran setzen, den ersten großen internationalen Erfolg der Saison einzufahren“, sagt Teammanager Dominik Hrinkow.

