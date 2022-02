Florian Reiter animiert dazu, den inneren Schweinehund zum Schwitzen zu bringen

"Ich will, dass die Leute wieder Feuer fangen und sie im Frühling Spaß am Laufen haben", sagt Florian Reiter. Der Steyrer Physiotherapeut hat vor rund einem Jahr gemeinsam mit Gleichgesinnten die Lauf-Community Steyr und Umgebung gegründet. Dieser gehören mittlerweile schon rund 750 Hobbyläufer an, der Großteil aus der Region Steyr, die sich regelmäßig für kürzere oder längere Runden verabreden.