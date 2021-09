Florian Prüller gewann Bronze über 10.000 Meter

Prüller blieb damit in 29:58,54 Minuten auch unter der Schallmauer von 30 Minuten. "Am Eingang zur letzten Runde habe ich gesehen, dass das große Ziel, unter 30 Minuten zu laufen, noch möglich ist und ich habe die letzten Kräfte mobilisiert", sagt der 38-Jährige, "die Abschlussrunde in 65 Sekunden zu laufen, hat dennoch wehgetan. Aber jetzt bin ich mega happy!"