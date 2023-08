Florenz Knauer ist der neue Radkönig in der Steyrer Altstadt

Mit insgesamt sieben Triumphen auf dem pickelharten Kopfsteinpflaster der Steyrer Altstadt ist Hrinkow-Legende Peter Cirkl nach wie vor die unangefochtenen Nummer 1 in der langen Geschichte des Asvö Hrinkow City-Kriteriums. Damals lieferten sich die Radasse allerdings ihre heißen Duelle noch auf Mountainbikes.

Bei der 25. Auflage des Citykriteriums wagten sich die Radprofis nun zum zweiten Mal mit Rennrädern über die rasanten Rundkurs. Nach seinem Premierensieg im Vorjahr war der Deutsche Florenz Knauer vom auf Kriterien spezialisierten Team "54x11" auch heuer die unangefochtene Nummer eins. Er duellierte sich 60 Runden lang bei einem 40 km/h-Schnitt mit den aufopfernd kämpfenden Hrinkow-Fahrern, im Zielsprint zog Knauer jedoch unwiderstehlich davon. Er krönte sich damit zum neuen König des Steyrer Citykriteriums und zum legitimen Erben Cirkls.

Florian Knauer (l.) siegte so wie im Vorjahr in Steyr. Marvin Hammerschmid (grünes Trikot) wurde Zweiter. Bild: Eisenbauer

Rekordstarterfeld

"Dieser Kurs mit dem Kopfsteinpflaster kommt mir entgegen. Und hier vor dieser tollen Kulisse in Steyr motiviert es mich doppelt", sagte Knauer: "Man muss über die gesamten 60 Runden aufmerksam sein und vorne mitfahren, sonst hat man gegen das starke Heimteam keine Chance."

Zufrieden mit dem Ergebnis durften die heimischen Asse in den grünen Hrinkow-Trikots sein. Marvin Hammerschmid wurde nach seinem dritten Platz im Vorjahr diesmal mit einer Sekunde Rückstand Zweiter, Edvard Ravasi landete acht Sekunden dahinter auf Rang vier. Dazwischen platzierte sich mit Florian Obersteiner ein weiterer 54x11-Fahrer. Mit Stefan Kovar (6.) und Timon Loderer (7.) fuhren zudem zwei weitere Steyrer ins Spitzenfeld. Die große Hitze und der Gegenwind forderten im Feld jedoch ihren Tribut und zwangen zahlreiche Fahrer zur Aufgabe.

"Ich war es zwei Mal auf dem Podium. Es wäre schön, im kommenden Jahr beim schönsten Kriterium Österreichs ganz oben zu stehen", sagte Hammerschmid und machte damit eine Kampfansage: "Knauer ist stark, ein toller Sprinter. Beim nächsten Mal muss ich versuchen, vorher rechtzeitig wegzufahren."

Bildergalerie: Steyrs Altstadt hat einen neuen Radkönig Steyrs Altstadt hat einen neuen Radkönig (Foto: Reinhard Eisenbauer) Bild 1/21 Galerie ansehen

Beim Hrinkow-Jubiläumskriterium traten allerdings nicht nur die Asse, sondern auch Nachwuchsfahrer in sieben Altersklassen von der U5 bis zur U17 in die Pedale. Was Organisator Alexander Hrinkow besonders freute: "Wir hatten mit mehr als 130 Startern so viele wie noch nie beim Kriterium. Und schon die Jüngsten zeigen, wie sehr es sie anspornt, wenn sie von so vielen Zuschauern hier im Stadtzentrum angefeuert werden."

Für ihn und seinen Sohn Dominik gab es im Anschluss von Sport-Stadtrat Christian Baumgarten als Dank noch einen Löwen, das "Steyrer Bummerl". Es ist der Lohn für bereits 25 Citykriterien und die Durchführung der Österreich-Radrundfahrt auch hier in Steyr. Baumgarten: "Dank der Hrinkows ist das Radfahren wieder in Mode."

Der Dank Hrinkows galt seinem fast 40-köpfigen Helferteam: "Ohne sie wäre solch eine Veranstaltung unmöglich."

Pokale gab es auch für die ganz jungen Teilnehmer. Bild: Eisenbauer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner