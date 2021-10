Flohmarkt vor den Häusern Neuzeugs

NEUZEUG. "Im Juni konnten wir erfahren, wie toll es ist, dass sich in unserem Ort wieder etwas tut", sagt Claudia Eder, die damals gemeinsam mit Freunden und Nachbarn für die Premiere des "Neuzeuger Hausflohmarktes" verantwortlich war. Die Rückmeldungen von Neuzeugern wie Auswärtigen seien derart gut gewesen, dass eine Fortführung dieses Angebots unumgänglich gewesen sei. Am kommenden Samstag, 9. Oktober, findet von 9 bis 13 Uhr daher bereits der "2. Neuzeuger Hausflohmarkt" von der Wahlmühle bis nach Pichlern statt. Mehr als 20 Teilnehmer sind bereits dabei, für Nicht-Neuzeuger gibt es an zwei Stellen ein zusätzliches Platzangebot.

"Es haben sich viele neue Kontakte aufgetan, aber auch alte Bekanntschaften erneuert", sagt Eder, "man ist ins Gespräch gekommen und ist näher zusammengerückt." Nebenbei wurde so manche Haushaltskasse aufgestockt.