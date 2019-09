Fliegt Valentins Pfeil in Berlin Richtung Tokio?

Den Bogen hat er während seiner perfekten Marathonvorbereitung im Berliner Trainingscamp längst gespannt. Am Sonntag um 9.15 Uhr will Steyrs bester Langstreckenläufer seinen Pfeil abschießen und dabei das Limit für den Olympiamarathon in Tokio punktgenau treffen.

Die Rede ist von Valentin Pfeil. Der 31-jährige Tierarzt setzt sich vor dem Berlin-Marathon zwar nicht selbst unter Druck, hat aber ganz klar zwei Ziele definiert: "Allein auf dieser Strecke zu laufen, ist eine große Sache. Hier wurden sämtliche Weltrekorde der vergangenen Jahre erzielt", sagt Pfeil vor seinem erst sechsten Marathonstart, "ich möchte vor allem einmal persönliche Bestzeit laufen."

Unsicherheitsfaktor Wind

Vor fast genau einem halben Jahr hat der Steyrer diese in Wien auf 2:12:55 Stunden gedrückt. Übermorgen will er die 42,195 Kilometer nach längstens 2:11:30 Stunden hinter sich gebracht haben. Das wäre die direkte Qualifikation für den Marathon bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio. "Ich habe das Training endlich verletzungsfrei so durchziehen können, wie ich es wollte. Ich fühle mich sehr gut", so der Vorzeigeathlet des LAC Amateure Steyr, der in der deutschen Hauptstadt mit großem Selbstvertrauen an den Start gehen wird: Er hat heuer schon in Berlin sowohl die Runners-City-Night über zehn Kilometer wie auch den SportScheck-Halbmarathon jeweils mit Streckenrekord gewonnen.

Mit dem dritten Triumph in Folge wird es diesmal beim Marathon zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts werden – mit seiner Bestzeit nimmt Pfeil Platz 25 der Meldeliste ein –, eine Topzeit ist aber in Griffweite. Einzig der vorausgesagte Wind könnte noch zum Spielverderber werden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at