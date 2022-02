Fleisch, Gemüse, Milch oder Brot: Mehr als 100 Steyrer retten wertvolle Lebensmittel

Es waren schockierende Bilder, die kürzlich in einem Video auf nachrichten.at zu sehen waren: Unmengen an abgelaufenem Fleisch eines großen Handelskonzerns, die in einer Biogasanlage vernichtet werden. Jeder dritte Stier lande auf dem Müll, sagte dazu Österreichs größter Milchbauer. Rund eine Million Tonnen Lebensmittel werden österreichweit Jahr für Jahr entsorgt.

Allerdings keimt gegen diese achtlose Verschwendung wertvoller Ressourcen längst und immer mehr Widerstand. "Foodsharing, verwenden statt verschwenden" nennt sich eine dieser Initiativen. Seit einem Jahr sind die "Foodsaver" nun auch in Steyr unterwegs.

"Es ist unfassbar, dass Lebensmitteln derart wenig Wertschätzung entgegengebracht wird", sagt Antonella Enciu. Die 38-jährige Schulassistentin aus Steyr ist seit einem Jahr Foodsaverin und hat kurz danach gemeinsam mit dem 39-jährigen HLW-Lehrer Thomas Dorl die Foodsharing-Gruppe Steyr gegründet – mit durchschlagendem Erfolg. Aus dem Duo ist in der Region mittlerweile eine kleine "Armee" aus 117 Lebensmittel-Rettern geworden. Bei 481 Einsätzen wurden mittlerweile 4939 Kilogramm wertvolle Nahrungsmittel vor der Vernichtung gerettet.

Sie selbst sei durch eine Freundin auf das Thema gestoßen, berichtet Enciu: "Davor habe ich schon immer möglichst regional eingekauft und auf gewisse Lebensmittel eben verzichtet. Aber auf die Idee, dass ich abgelaufene Ware sammle und weiterverwerte, wäre ich nie gekommen." Seither aber rettet die Mutter einer Tochter mit wachsender Begeisterung abgelaufene Lebensmittel vor der ebenso sicheren wie sinnlosen Vernichtung. Ziel ist es, abgelaufene Ware, von Fleisch über Obst und Gemüse, Milchprodukte, Tiefkühlware oder Brot bis hin zu Tiernahrung, bei den Partnerbetrieben abzuholen und einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. In der Region Steyr beteiligen sich aktuell der Unimarkt, die Hoflieferanten, Adeg Garsten und der WOK-Kaiser an der Aktion. Ihnen wird eine 100-prozentige Abnahme abgelaufener Ware garantiert. Weitere Betriebe, die sich beteiligen möchten, sind willkommen.

"Wir Foodsaver haben durchaus eine große Verantwortung", sagt Enciu, "all diese Lebensmittel sind ja noch genießbar, einzig Verschimmeltes oder Verdorbenes sortieren wir aus." Der Rest werde einer sinnvollen Verwertung zugeführt: "Einen Teil erhalten das Frauenhaus, das Tageszentrum, die Notschlafstelle, das Schenkhaus oder auch Flüchtlingsfamilien. Einen weiteren teile ich unter Freunden und Nachbarn auf oder koche ich ein. Das Schöne dabei ist: Ich habe die Gewissheit, dass ich etwas Gutes mache."