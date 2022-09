Flächendeckendes Glasfasernetz für den Raum Steyr

Steyr soll in den nächsten drei bis vier Jahren als erste Stadt in Österreich flächendeckend mit Glasfaserkabel versorgt werden.

Um 8000 Gebäude im Einzugsgebiet in Zukunft mit leistungsfähiger Internetanbindung ausstatten zu können, sollen insgesamt 200 Kilometer Leitungen verlegt und 50 Millionen Euro investiert werden. Von Wolfern und Dietach her würde der Stadtteil Gleink den Anfang machen "vorausgesetzt, mindestens 30 Prozent der Bewohner dort entscheiden sich für unser Angebot", sagt LilaConnect-Geschäftsführer Bernhard Hofer. Als Zuckerl gibt es einen günstigen Steyr-Tarif und die Anschlussgebühr, immerhin 2100 Euro für Einfamilienhäuser, entfällt. Für Staatssekretär Tursky ist das Projekt ein Schritt "in Richtung unseres Zieles, Österreich bis 2030 flächendeckend mit mobilen oder festen Gigabit-Anschlüssen zu versorgen." Stadtchef Vogl und Stadträtin Ringer waren sich einig, dass Steyr als Innovationsstandort diese Technologie der Zukunft benötigt".

Am 21. September eröffnet ein LilaConnect-Shop am Grünmarkt 21, um 18.30 Uhr findet ein Informationsabend im Steyrer Stadtsaal statt. LilaConnect ist einer von mehreren Glasfaseranbietern; die großen Mobilfunkanbieter in Österreich sind auch in diesem Geschäftszweig aktiv.