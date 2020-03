Fit mit Freude: Übungen für die Rumpfmuskulatur

Übung eins: Im Vierfüßerstand diagonal strecken. Das bedeutet: Rechter Arm und linkes Bein treffen sich in der Mitte, danach strecken Sie sich so, dass Arm und Bein eine Linie bilden. Danach die Seite wechseln. Wie immer: 20 Mal in drei Serien.

Übung zwei: Wir legen uns auf den Rücken, legen ein Bein über das aufgestellte andere, greifen mit der gegenüberliegenden Hand zur Schläfe und ziehen den Ellenbogen langsam Richtung Knie. Die Lendenwirbelsäule sollte dabei auf dem Boden bleiben. Atmen nicht vergessen.

Die gestrigen Übungen (Seitstütz) sehen Sie hier.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at