Fit mit Freude: Der "Knielift"

Übung eins: Legen Sie sich in Rückenlage hin, drücken Sie die Lendenwirbelsäule fest auf den Boden und winkeln Sie die Knie an. Dann schieben Sie die Knie langsam in die Höhe, nicht Richtung Körper. Es ist kaum Bewegung in dieser Übung, sie ist aber effektiv.

Übung zwei: Schräges Auf- und Abrollen des Oberkörpers. Sie liegen weiterhin mit angewinkelten Beinen auf dem Boden und ziehen die Hände abwechselnd rechts und links seitlich in Richtung Knie.

Die Montag-Übungen sehen Sie hier .

Die Sonntag-Übungen sehen Sie hier .

Die Samstag-Übungen sehen Sie hier .

Die Freitag-Übungen sehen Sie hier .

Die Donnerstag-Übungen sehen Sie hier .

Die Mittwoch-Übungen sehen Sie hier .

Alle Videoanleitungen der ersten beiden Wochen mit den Corona-Fit-Übungen von Hans Käferböck finden Sie hier .

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at