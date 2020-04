Fit mit Freude: Auch Ältere haben daran ihren Spaß

Übung eins: Gewichtsverlagerung im Kniestand. Sie stützen sich mit den Armen am Boden ab, verlagern das Gewicht nach vorne, halten die Spannung, spannen die Bauchmuskulatur an und halten.

Übung zwei: Beinstreckung im Unterarmstütz. Sie liegen auf dem Rücken, heben diesen im Unterarmstütz leicht ab, heben ein Bein an, winkeln es an und strecken dieses, halten die Position kurz und winkeln wieder an. Legen Sie das Bein dabei nicht ab. Viel Spaß!

