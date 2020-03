Fit gegen Corona: Heute einmal gemütlich

Erste Übung: Wir legen uns gemütlich in Seitenlage hin, stützen uns mit einem Arm ab, stellen ein Bein über das andere und heben das untere Bein langsam an und senken es wieder ab. Führen Sie die Übung langsam aus, 20 Mal in drei Serien.

Übung zwei: Zwicken Sie eine Klopapierrolle zwischen den beiden Knien ein, drücken Sie die Knie zusammen, spannen Sie zehn Sekunden lang an und entspannen Sie wieder.

Eine Videoanleitung der heutigen Übungen sehen Sie hier.

Sämtliche Corona-fit-Übungen mit Hans Käferböck finden Sie hier.

