"Fischwanderung" durch Garsten beginnt Ende April

Für so manchen Steuerzahler ist es ein Aprilscherz, dass ab Ende des zweiten Frühlingsmonats Riesenfische wie Huchen das Kraftwerk Garsten in einer 400 Meter langen Wanne, die quer durch das Ortszentrum betoniert worden ist, umkurven werden. "Der Bau ist unausweichlich gewesen", sagt die Pressesprecherin der Ennskraftwerke, Michaela Steinparz.

Die Elektrizitätsgesellschaft, die die Enns in ihrem ganzen Verlauf durch Oberösterreich staut, hütet sich, in ihren Aussendungen Kritik an der Großbaustelle durchklingen zu lassen. "Die Anlage wird den modernsten ökologischen Erfordernissen entsprechend in Modulbauweise errichtet", teilt Steinpart mit, "Technische Passagen werden mit naturnahen flachen Bachabschnitten verbunden."

Will heißen: Bei der 400 Meter langen Kurve, die das neu geschaffene Rinnsal um den Ortskern, die Justizanstalt und die Staustufe macht, lösen einander Betonwannen und Abschnitte des Garstnerbaches ab, den man in seiner Natürlichkeit belassen werde. Die EU-Richtlinie schreibt den Fischaufstieg vor, also gehorcht man bei den Ennskraftwerken den Bestimmungen und führt keine Diskussion darüber. Petrijünger fragen sich allerdings trotzdem, warum man für die nicht einmal sichere Wanderung des Riesenfisches vier Millionen Euro ausgibt.

Vier Millionen Euro Baukosten

Steinparz ist überzeugt, dass die Fischaufstiegshilfe, die laut europäischer Gewässerschutzrichtlinie errichtet zu werden hat, nebenbei auch die Güte des Wassers in der Enns steigert. Garsten werde jedenfalls mit sehr viel Frischwasser durchflutet. "Die für den Fischweg erforderliche Wassermenge beträgt 700 Liter pro Sekunde",berichtet Steinparz.

Nachdem bereits zwei der drei technischen Abschnitte im Wesentlichen fertig seien, werde jetzt das letzte Baulos in Angriff genommen. Für die Streckenführung des Rinnsals für die Fische wurde auch teilweise der originale Garstnerbach an manchen Stellen aus seinem bisherigen Verlauf in ein neues Bachbett verlagert. Viel zu tun haben auch die Landschaftsgestalter, damit Flächen, die durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden, wieder rekultiviert werden.

