Finne zertrümmerte den Rekord: Drei Minuten schneller auf dem Paffenboden

Ein Finne stellte bei der Kalk Trophy, dem spektakulären Mountainbike-Bergrennen der Naturfreunde Steinbach-Grünburg und der Bernegger GmbH hinauf zum Pfaffenboden, alle jemals vor ihm Gestarteten in den Schatten: Der 26-jährige, in Tirol lebende Toni Tähti benötigte für die rund zehn Kilometer lange Quälerei entlang der Dorngraben-Straße, bei der 700 Höhenmeter zu absolvieren sind, exakt 30:57 Minuten und zertrümmerte damit den Streckenrekord um unglaubliche drei Minuten.

Tähti gab sich damit allerdings noch nicht zufrieden. Er drückte beim anschließenden Tunnel-Race durch den Elfi-Tunnel hinauf zum Pfaffenboden-Steinbruch, für das sich die Schnellsten des Bergrennens qualifizierten, noch einmal richtig aufs Tempo und gewann auch dieses in Rekordzeit. Der Finne benötigte für die 3,5 Kilometer bei konstanten 15 Prozent Steigung 25:41 Minuten.

Rekorde auch bei den Damen

Rekorde wurden auch bei den Damen gebrochen. Beim Bergrennen verbesserte Siegerin Karoline Neumüller aus Neufelden die Bestmarke in 43:09 Minuten um einen knappe Sekunde. Beim Tunnel-Race setzte sich Titelverteidigerin Kerstin Gattermann durch und kam nach 37:36 Minuten ebenfalls in Rekordzeit durchs Ziel.

Die Wertungen beim Bergrennen mit den E-Bikes gingen an den Mollner Anton Damianitsch (24:35 Minuten) und Petra Straßer vom WSV Trattenbach (26:13 Minuten). Die MTB-Hobbywertung gewann Ferdinand Plötzl, den Teambewerb Bikeworx Infowerk. Insgesamt waren bei perfektem, hochsommerlichem Wetter knapp 200 Sportler mit ihren Mountainbikes im Einsatz.

Gleichzeitig durften auch die Bergläufer den Elfi-Tunnel stürmen. Rund 90 Athleten waren am Start. Bei den Damen gewann Sigrid Herndler vom Team Hoheneder Backstube Linz. Sie absolvierte die 5 Kilometer lange, steile Berglaufstrecke in 36:21 Minuten. Bei den Herren setzte sich ein Läufer aus der Region durch: Franz Straßer vom WSV Trattenbach siegte in 33:20 Minuten. Trattenbach war überdies mit mehr als 30 Aktiven auch der teilnehmerstärkste Verein.

"Wir freuen uns nicht nur über die Spitzenleistungen, sondern vor allem über die vielen Hobbysportler aus der Region, die unseren herausfordernden Wettkampf im Steyrtal absolviert haben", sagt Organisator Wolfgang Brandstätter. Alle Ergebnisse online unter: time2win.at/event/92/results