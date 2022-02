Finanzdirektor bleibt AVB-Geschäftsführer

"Christoph Heigls fachliche Kompetenz ist unbestritten. Er hat im Vorjahr bei den Amstettner Veranstaltungsbetrieben (AVB) unter schwierigen Bedingungen aufgrund der Pandemie hervorragende Arbeit geleistet", sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Der Amstettner Finanzdirektor, der interimistisch die operative Leitung der AVB übernommen hatte, überzeugte im Hearing auch die Kommission mit seinen Konzepten. Damit wurde Heigl in der Doppelfunktion als Finanzdirektor und AVB-Geschäftsführer bestätigt. "Strukturen wurden im vergangenen Jahr sowohl in der Finanzabteilung als auch in der AVB neu geordnet", sagt Heigl, diese Anpassung habe sich bewährt. "Durch die Symbiose erreichen wir zwischen Stadt und Veranstaltungsbetrieben eine Stärkung in der strategischen Ausrichtung sowie im Tagesgeschäft", sagt Haberhauer.