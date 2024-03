Finale: Steyrer Band könnte Auftritt beim Nova-Rock-Festival gewinnen

Viel Energie steckt die Steyrer Band "Electric Limbs" aktuell in ihre Leidenschaft – das Musikmachen. Viel Energie kommt aktuell vom Publikum und von der Musikindustrie zurück. Kürzlich wurde das Video zum Song "Gear of life" veröffentlicht. Am 12. April präsentiert sich das Quartett in der ORF-Castingshow "Große Chance" einem großen Fernsehpublikum. Überzeugen wollen Electric Limbs mit der Nummer "God of Limbo".