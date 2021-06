Das wunschlose Glück für einen Cineasten ist ein Tischplatz im Hof des Waidhofner Rothschildschlosses. Wenn die Nacht herbeigedämmert ist und auf der Großleinwand die Lichter angehen, hat man ein Mostviertler Schmankerl auf dem Teller und gutes Tröpferl im Weinglas. Zum elften Mal veranstalten Andreas Kössl und der Verein Filmzuckerl in dem neugotischen Hof ein traditionelles Freiluftkino mit cineastischem und lukullischem Hochgenuss.

„Wir machen heuer genau das, was wir zu Beginn machten“, verrät Kössl, „wir starten mit einem preisgekrönten österreichischen Spielfilm“. Besagter Streifen, der am 3. August um 21 Uhr gezeigt wird, wird bereits heftig mit Trailern beworben, die im Fernsehen laufen, weil der ORF Produktionspartner der heimischen Filmindustrie ist. Die Rede ist von „Fuchs im Bau“ von Arman T. Riahi, der als Regisseur mit „die Migrantigen“ bereits einen Namen hat.

Die weiteren Filme des Festivals: Dienstag, 10. August: „Days of the Bagnold Summer“. Simon Bird wirft in seinem Regiedebut einen zärtlichen Blick auf die alleinerziehende Sue Bagnold und ihren Sohn Daniel.

Dienstag, 17. August: „Die perfekte Kandidatin“ - die Story einer Ärztin in Saudi-Arabien, die in dem Männerstaat als Stadträtin kandidiert.

Dienstag, 24. August: „Tove“. In dem Film erzählt Regisseurin Zaida Bergroth über das Leben von Tove Jansson, die die nilpferdartigen Trollwesen der Mumins erfunden hat. Beginn jeweils 21 Uhr.