Filmische Wanderung zu 13 Kapellen

Es sind Orte der inneren Einkehr und der Ruhe: Kapellen. In der nicht ganz 3400 Einwohner zählenden Ennstalgemeinde Ternberg gibt es laut Kulturausschussobmann Andreas Ahrer 17 davon. Einen filmischen Streifzug zu 13 dieser Kapellen im Ort haben der Hobbyfilmer Franz Felberbauer und sein Projektpartner Martin Ramskogler, beide aus Ternberg, unternommen. Morgen, Samstag, lädt der Kulturausschuss nun zur Filmpräsentation "13 Kapellen in Ternberg und ihre Geschichte" in den Kultursaal der MS Ternberg ein. Einlass ist um 19 Uhr, Filmstart um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ausgangspunkt für diese Dokumentation sei eine Wanderung gewesen, bei der er an der Barbara-Kapelle in Dürnbach vorbeigekommen sei, sagt Felberbauer: "Plötzlich habe ich mich gefragt, warum sie erbaut wurde und warum sie gerade hier steht." Daraus hätten sich zahlreiche weitere Fragen ergeben.

Im Film lassen Felberbauer und Ramskogler Altbürgermeister Alois Buchberger und Gerald Löschenkohl zu den 13 Kapellen wandern, mit Errichtern oder Instandhaltern dieser Bauwerke plaudern und hinter die Kulissen blicken. Entstanden ist daraus ein 45 Minuten dauerndes Zeitdokument, das viele Geschichten offenbart.

"Die Qualität dieser Dokumentation braucht selbst den Vergleich mit ORF III nicht zu scheuen", sagt Ahrer, "die vielen Anekdoten über die Hintergründe der Entstehung rücken diese Kapellen in ein ganz besonderes Licht."

Nach der Präsentation am Samstag können Interessierte den Film auf USB-Stick erwerben. Zu erwandern sind die Kapellen jederzeit.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

