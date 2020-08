Film wird im Röda in Echtzeit neu vertont

In ihrem aktuellen Programm in Kooperation mit der Filmstiftung trigon-film widmet sich die Gruppe der Neuvertonung des Films "Sayat Nova – The Colour of Pomegranates" von Sergej Paradschanow aus dem Jahr 1969. Film und Ton ab heißt es am Freitag, 29. August, Einlass um 19 Uhr im Großen Saal des Röda.

