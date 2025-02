Filialnetz von Unimarkt dünnt weiter aus

"Es war mir eine Freude, Sie ein Stück des Weges begleitet zu haben. Alles Gute!", heftete Erich Amon im Dezember an seinem letzten Geschäftstag ein Plakat für seine Kunden an die Schiebetür seines Supermarktes in Sierning. Der Kaufmann mit Leib und Seele ging in Pension und fand keinen Nachfolger, weshalb die Liste der Filialen der Unimarkt-Kette wieder kürzer wurde. Nicht durch natürlichen Abgang, dass es keinen mehr gibt, der das Geschäft weiterführt, reißen jetzt weitere Löcher im Filialnetz der Unimärkte auf. In Seitenstetten und St. Peter/Au sollen die Schilder mit dem markanten blau-gelben Schriftzug von den Gebäuden und vor den Parkplätzen verschwinden. Die "Andre Lebensmittel-Gastro GmbH" des bekannten Mostviertler Textilhändlers Andre hat gestern als Franchisenehmer der Unimarkt-Kette beim Landesgericht St. Pölten Konkursantrag gestellt. In dem Betrieb mit den zwei Standorten in St. Peter in der Au und in Seitenstetten waren laut der Wirtschaftsauskunft Creditreform vergangenes Jahr 34 Mitarbeiter beschäftigt.

Vorweg muss gesagt werden, dass der Textilhandel der Andre GmbH, die unter der Trademark "Woman" Filialen in Steyr, in Seitenstetten und Waidhofen betreibt, von der Insolvenz in keiner Weise betroffen ist. Nur bei der Lebensmittelsparte (Lebensmittel-Gastro GmbH) zogen jetzt die Geschäftsführer Lukas und Georg Andre die Reißleine und einen Schlussstrich mit Unimarkt. "Besonders die gravierenden, vertragswidrigen Veränderungen bei unserem Franchisegeber in den letzten zwölf Monaten wie Einschränkungen im Sortiment, logistische Probleme und mangelnde Frische etc. haben sich auch negativ auf unser Geschäft ausgewirkt", geben die beiden der Unimarkt Handels-GmbH in Traun, deren Partner sie 20 Jahre lang gewesen waren, die Schuld am Niedergang der Supermärkte in den beiden Mostviertelgemeinden. Bei Unimarkt sieht man die Dinge freilich anders: "Von der Insolvenz der Andre Lebensmittel-Gastro GmbH waren wir nicht in Kenntnis. Wir sind Hauptgeschädigter und sind von dieser Art der Vorgangsweise überrascht", teilte Andreas Hämmerle, Geschäftsführer der Unigruppe, mit.

Wie auch immer. Lukas und Georg Andre kündigten an, in Seitenstetten den Lebensmittelsupermarkt weiterzuführen, in anderer Form und sicher nicht mehr als "Unimarkt". Mit einem neuen Partner sei man schon in guten Gesprächen, sagte Lukas Andre in einem Telefonat zu den OÖNachrichten. Der Seitenstettner Standort soll auch aus Sicht der Unigruppe weiter bestehen. Hämmerle: "Im Sinne unserer Kund:innen beabsichtigen wir, den Standort Seitenstetten in Eigenverwaltung weiter fortzuführen. Seitenstetten ist ein starker Standort, den wir sehr gerne in unserem Portfolio behalten werden." Den Standort St. Peter hat Lukas Andre abgeschrieben. In der Nachbarschaft seien bereits Spar, Billa und Hofer angesiedelt, weshalb eine Weiterführung keinen Sinn ergebe. Unter Masseverwalter Rudolf Nokaj bleiben die beiden Uni-Märkte derzeit weiter geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer