FH-Dekan Losbichler ist neuer Präsident des LAC

Der 57-Jährige ist damit Nachfolger von LAC-Urgestein und Leichtathletik-Ikone Heinz Mayr.

Mayr selbst wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Der scheidende Präsident versprach nach einer emotionalen Verabschiedung, seinen Freunden auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Losbichler, Dekan und Studiengangsleiter Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH, ist in der Leichtathletik-Szene ebenfalls kein Unbekannter. Er ist seit Jahrzehnten begeisterter Läufer und schwärmt speziell für die Marathonstrecke. Heuer lief er in Wien den Marathon in ausgezeichneten 3:03 Stunden.