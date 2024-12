Feuerwehrler wacht in der Silvesternacht

"Oft ist es in der Silvesternacht ruhig bis weit nach Mitternacht, aber ab eins, halb zwei Uhr nachts trudeln die Notrufe ein, meist wegen Glimmbränden", sagt Andreas Dattinger. Der Feuerwehrmann macht seit Jahren zum Jahreswechsel Dienst als Disponent in der Bereichsalarmzentrale (BAZ) in Amstetten. Er nimmt eingehende Notrufe entgegen und alarmiert die zuständigen Feuerwehren. Von Carport-Bränden über Mülleimer in Flammen bis hin zu einem brennenden Baum und skurrilen Anrufen angeheiterter Personen war in den vergangenen Jahren alles dabei. Dattinger kommt dabei seine große Erfahrung – seit Beginn des BAZ hat er 2200-mal Dienst gemacht – entgegen: "Damit andere einen guten Rutsch mit Freunden und Familie verbringen können, passe ich gerne auf sie auf."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper