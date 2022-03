Feuerwehren stellen ihr Können unter Beweis

Das gab gestern das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten bekannt. Am 25. Juni können sich aktive Feuerwehrmitglieder in Wolfsbach beim Kuppeln und beim Löschangriff messen. Am 23. Juli finden die Bewerbe der Bezirkswasserdienstleistung bei der Freiwilligen Feuerwehr Allhartsberg statt. Wochen- oder monatelang trainieren die Feuerwehren für diese Bewerbe, die aber nicht nur dem Leistungsvergleich dienen. "Sie sind auch wichtig für die Gemeinschaft", so das Bezirksfeuerwehrkommando.