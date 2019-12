Feuerwehrball: Akrobatik-Häschen tanzen wieder an

Ein bekanntes Phänomen hat sich auch diesmal – wie erwartet – wiederholt: Kaum standen die Tickets für den Steyrer Feuerwehrball zum Kauf bereit, waren sie weg. "Bis zum Ball kommen dann aber immer einige Karten zurück", sagt Cheforganisator Markus Schaumberger. Eine Warteliste sei bereits angelegt.

Der Steyrer Feuerwehrball 2020 findet am Samstag, 11. Jänner, statt. Gestaltet wird die Veranstaltung, bei der 2000 Gäste durch die Stadthalle tanzen, von bewährten Kräften. Die Musik zum Fest steuert die Band "Life Brothers Four" bei. Im Rahmen der Mitternachtseinlage zeigt die deutsche Akrobatikgruppe "New Dimension" ihre neue Show. Heuer waren die Damen und Herren als fliegende Häschen unterwegs gewesen.

Neu: Ballgäste, die mit dem Auto anreisen, können die Tiefgarage des Einkaufszentrums Hey zum Parken nutzen. "Damit ersparen wir uns erstmals auch den Shuttle-Bus", so Schaumberger. Bislang wurden die Besucher vom Parkplatz beim (ehemaligen) Taborland abgeholt bzw. wieder dorthin zurück gebracht.

Schaumberger und seine Mitstreiter legen darauf Wert, dass die Besucher in Abendkleidung zum Ball erscheinen. "Da sind einige Leute zuletzt etwas nachlässig geworden."