Feuerwehr zu Einsatz im eigenen Haus gerufen

Durch den raschen Einsatz habe man einen Schaden in Millionenhöhe verhindern können. Die erst vor zwei Jahren angeschaffte Brandmeldeanlage habe sich bereits rentiert, so Kommandant Georg Moser.

Der Alarm ging direkt zur Landeswarnzentrale, die via Pager Einsatzkräfte der betroffenen Feuerwehr sowie jener in Ternberg verständigte. Eine Minute später trafen die ersten ein. Insgesamt waren 40 Personen im Einsatz, denen es gelang, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. "Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Brandmeldeanlage nach so kurzer Betriebsdauer einen Millionenschaden im Feuerwehrhaus verhindert", ist Moser angesichts der teuren Gerätschaften, die dort lagern, erleichtert und empfiehlt anderen Gemeinden, ebenfalls in Brandmeldeanlagen zu investieren.