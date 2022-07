Feuerwehr verhinderte Großbrand in Entsorgungsbetrieb

Weithin sichtbar war jene Rauchsäule, die Montagabend vom Entsorgungsbetrieb der Energie AG Umweltservice in Hinterberg, Stadtteil Münichholz, an der Landesgrenze zu Niederösterreich aufstieg. Um 18.41 Uhr wurden die Löschzüge 5 (Münichholz), 1 (Innere Stadt), 3 (Gleink) und der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr alarmiert, die Betriebsfeuerwehr von BMW wurde später ebenfalls hinzugezogen. In einer Lagerhalle war es aus bisher unbekannter Ursache zum Brand eines Abfallhaufens gekommen, die starke Rauchentwicklung war eine Folge davon.

Acht Atemschutztrupps konnten im Inneren der Halle die Flammen rasch eindämmen. Danach wurde mit einem Radlader das glosende Material umgelagert und weiter abgelöscht. Diese Maßnahme wurde mit einer Wärmebildkamera laufend kontrolliert.

"Im Zuge der umfassenden Lageerkundung wurde festgestellt, dass das Feuer in der Anfangsphase auf das Dach übergreifen konnte", schreibt die Steyrer Feuerwehr in einer Mitteilung, "die Drehleiter mit den Kräften des Löschzug 3 Gleink wurde an der Westseite der Halle in Stellung gebracht. Ihre Aufgabe bestand darin das Dach soweit wie nötig zu öffnen und Glutnester abzulöschen." Um die Wasserversorgung sicher zu stellen, wurden ein nahe gelegener Hydrant sowie ein Löschwasserbehälter mit 100 Kubikmetern Inhalt verwendet.

Aufgrund der Größe habe sich jedoch die Entrauchung der betroffenen und der angrenzenden Halle als schwierig herausgestellt. Es wurde daher zusätzlich noch die Betriebsfeuerwehr BMW-Motoren mit ihrem Tunnellüfter nachalarmiert. Damit gelang in Folge eine raschere Entrauchung der Hallen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Durch das rasche und zielgerichtet Eingreifen konnte aber ein größerer Brand am Steyrer Stadtrand verhindert werden.