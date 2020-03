Feuerwehr skypt und hält Heimstunden virtuell ab

Technikfeindlichkeit kann man den Nacheiferern des heiligen Florian nun wirklich nicht nachsagen: In Garsten und Kremsmünster behelfen sich die Feuerwehrmitglieder während der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus mit Computer, Handy und Laptop.

"Wir halten uns strikt an die von der Bundes- und Landesregierung ausgegebenen Verhaltensregeln", sagt Garstens Feuerwehrkommandant Christian Aschauer. Die Schlagkraft der Blaulichttruppe setzten die Sicherheitsmaßnahmen dennoch nicht außer Gefecht. Bereits vier Mal hat das Kommando bei einer Videokonferenz den Kreis geschlossen, ohne dass einander die Mitglieder des Führungsstabes begegnen mussten. Das Kommando skypt miteinander und gibt die wichtigen Hinweise des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes sowie des Bezirks- und Abschnittskommandos per E-Mails und WhatsApp-Nachrichten an die Mannschaften und Löschzüge weiter.

Der Umstieg auf virenfreie, elektronische Kommunikation umfasst auch das Netzwerk der jungen Florianis. Die Garstner Feuerwehrjugend hält ihren wöchentlichen Heimstundenbetrieb aufrecht – nur eben digital. Zur vereinbarten Stunde loggen sich die 21 Mädchen und Buben ein und tauschen ihre Erfahrungen beim E-Learning fernab der Klassenzimmer aus.

Elektronisch die Schulbank gedrückt haben jetzt auch die Mannschaften der FF Kremsmünster. Für sie hat das Kommando sogar eine digitale Feuerwehrübung im Internet veranstaltet. Fiktiver Vorfall war ein Ölaustritt mit drohender Umweltkatastrophe. Wie bei einem Online-Quiz konnten die Feuerwehrleute ihr Wissen einbringen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at