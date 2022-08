Feuerwehr-Mädchen waren nicht zu schlagen

Die gemeinsame Mädchenjugendgruppe Mitteregg-Haagen-Sand (Gemeinden Aschach und Garsten) war am Wochenende beim Bundesfeuerwehrjugendbewerb in Traiskirchen (NÖ) das Maß aller Dinge. Die Nachwuchs-Feuerwehrfrauen freuten sich riesig über den ersten Platz. Das Gold-Team wurde am Sonntagabend von den Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitteregg willkommen geheißen und gebührend gefeiert.

Insgesamt nahmen 500 Jugendliche aus ganz Österreich am Kräftemessen teil. Für die ambitionierte Jugend-Truppe aus Kürnberg (Bezirk Amstetten) wurde es in der Endabrechnung der sehr gute 16. Platz, das bedeutete zweitbeste Feuerwehr von Niederösterreich. Der Sieg ging an die FF Guggenberg vom schönen Mondsee. Amstettens Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber gratulierte den jungen Kameraden rund um Kommandant Johannes Infanger: "Bereits bei den Landesbewerben schaffte die Feuerwehrjugend Kürnberg den zweiten Platz. Das Ergebnis beim Bundesbewerb bereitet dem Bezirk Amstetten erneut große Freude."