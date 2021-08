Feuerwehr lädt heuer nach St. Valentin zum Floriani-Marsch

37. Floriani-Marsch nennt sich die Wallfahrt des NÖ. Landesfeuerwehrverbandes. Die 37. Auflage dieser jährlichen Veranstaltung geht am Samstag, 4. September, in St. Valentin über die Bühne. Die Stadtfeuerwehr organisiert in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband dieses traditionelle Event, zu dem in den vergangenen Jahren jeweils rund 800 Florianis aus ganz Niederösterreich gekommen sind.

"Teilnehmen kann jeder, ob Familie, Einzelpersonen, Vereine oder Firmen. Unsere Türen stehen allen offen", sagt St. Valentins Kommandant Peter Spanyar.

Gemeinschaft stärken

Hauptinitiator der Wallfahrt ist Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer, der auch die Festmesse in Konzelebration mit den anwesenden Feuerwehrkuraten leitet. Ortspfarrer Herbert Reisinger und sein Vorgänger Johann Zarl sagen, es gebe genug Grund zu danken, etwa für die vielen gut verlaufenen Einsätze. Gleichzeitig erinnern die beiden Priester mit Blick auf die Unwetterkatastrophen daran, dass die Herausforderungen für die Feuerwehren steigen.

"Am 4. September geht es um Gemeinschaft, wo es nach Corona einen Nachholbedarf gibt", sagt Reisinger, "und wie bei einer Wallfahrt üblich geht es auch grundlegend um das Gebet: Wir danken für gut gegangene Einsätze, gedenken der verstorbenen Kameraden und bitten darum, dass auch künftige Ausfahrten gut gehen." Überdies vertraue man sich dem heiligen Florian an.

Die Teilnehmer des Floriani-Marsches wandern auf zwei möglichen Wegstrecken durch St. Valentin. Treffpunkt dafür ist am Samstag, 4. September, ab 7 Uhr beim Feuerwehrhaus St. Valentin, der Abmarsch erfolgt um 9 Uhr. Die Festmesse findet anschließend um 11 Uhr statt. Im Zuge dieser Messe wird das im Vorjahr in Dienst gestellte Großtanklöschfahrzeug HLF4 gesegnet, ehe der gesellige Ausklang folgt.

Anmeldung auf der Website der FF St. Valentin. Es gilt die 3-G-Regel. Weitere Infos zum Programm, den Wegstrecken sowie zur kostenlosen Anmeldung auf der Homepage www.feuerwehr-stvalentin.at