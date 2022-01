Feuerwehr half Familie

Bei den Feuerwehren Saaß und Schwaming ist es Tradition, jedes Jahr am 24. Dezember das Friedenslicht in ihrem Bereich auszutragen. Dabei kommen meist beträchtliche Spendensummen zusammen. Nun konnten die beiden freiwilligen Feuerwehren im Rahmen der Aktion "Friedenslicht 2021" gemeinsam mit Bürgermeister Anton Silber und Pflichtbereichskommandant Christian Aschauer 5500 Euro an Familie Humer übergeben.

Diese hatte am 19. Juni des Vorjahres Vater Christian durch einen Schicksalsschlag verloren. Er hinterließ seine Frau und zwei Kinder, auch im neuen Eigenheim stehen noch zahlreiche Arbeiten an. Die finanziellen Sorgen sollen so ein wenig gelindert werden.