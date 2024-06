Feuerwehr Garsten stand nach heftigem Regen im Dauereinsatz

Der Starkregen, der am Montag weite Teile Oberösterreichs heimsuchte, forderte auch die Freiwillige Feuerwehr Garsten. Ab dem Nachmittag wurden die Kameraden zu zahlreichen Einsätzen wie Freimachen von Verkehrswegen und Pumparbeiten gerufen. Betroffen waren vor allem die Kreuzleitenstraße, die Reslfeldstraße, die Höllstraße sowie der Schweinschwallerweg. Aufgrund der heftigen Niederschläge war es zu Verstopfungen der Regenwasserabläufe mit Ästen und Erdreich gekommen. "Dadurch wurden die Straßen stark verunreinigt, kleine Seen entstanden, und auch das Viadukt wurde geflutet", berichtet Kommandant Andreas Aschauer. An der Höllstraße war gar ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und musste entfernt werden.

