Der Sturm "Ylenia", der gestern vormittags über das Mostviertel fegte, richtete so viele Schäden an, dass die Feuerwehr die Bezirksalarmzentrale doppelt besetzen musste. Die Feuerwehren mussten zu insgesamt 60 Einsätzen ausrücken. In Haag mussten Kommandant Andreas Zöchling und seine Feuerwehrkameraden eine Tankstelle absichern: Teile des Flachdaches drohten auf die Straße zu stürzen.