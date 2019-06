Feuerkette am Berg mit 16 Stationen

Entlang des Panoramahöhenwegs zwischen mildem und wildem Mostviertel fallen die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende wieder einmal besonders spektakulär aus. Wenn am Samstag, 22. Juni, "Feuer am Berg" gefeiert wird, bilden die 16 Sonnwendfeuer, die in fünf verschiedenen (Katastral-)Gemeinden entfacht werden, eine weithin sichtbare Feuerkette. An so mancher Feuerstelle werden die Besucher mit Speis und Trank versorgt.

Feuer brennen ab 22 Uhr

Die mächtigen Reisig- und Holzhaufen, die großteils bereits aufgestellt sind, werden zeitgleich um 22 Uhr angezündet. Gefeiert werden darf freilich schon vorher. Beim Panoramastüberl Randegg, Waidhofen, etwa werden die diversen Ofenkartoffel-Spezialitäten ab 19 Uhr samt Quetschenmusik serviert. Ähnliches gilt für den Festplatz beim Almhaus Hochkogel. Auch beim Klein-Eibenberg-Hof, Ybbsitz, gibt es (Volks-)Musik.

Alle Infos zur sommerlichen Veranstaltung findet man im Internet: www.eisenstrasse.mostviertel.at