"Feuer und Flamme" mit zwei Jubiläen

Unter dem Motto "Feuer & Flamme" feiert am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juli, die Feuerwehr Waldneukirchen gleich zwei Jubiläen beim Feuerwehrfest: 130 Jahre FF Waldneukirchen und 25 Jahre Jugendgruppe Waldneukirchen. Beim Auftakt am Samstag ab 18.30 Uhr werden ganz besondere Wegbegleiter der Feuerwehr Waldneukirchen geehrt, ein Rück- und Ausblick auf das Feuerwehrwesen gegeben, begleitet von einem Bieranstich. Am Sonntag folgt ab 10 Uhr ein feierlicher Frühschoppen mit Familien- und Kinderprogramm inklusive Hüpfburg sowie einer Oldtimer-Ausstellung.

