Festspiele für die Steyrer Skibobfahrer

Die Skibob-Staatsmeisterschaften in Lackenhof am Ötscher wurden am Wochenende zu wahren Festspielen der Athleten des ASKÖ SBC Steyr. Leonhard Wegmayr räumte dabei die Titel im Super-G, Riesentorlauf und der Kombination ab, im Slalom wurde er hinter dem Steirer Joachim Knauss Vizestaatsmeister. In der Landesmeisterwertung räumte Wegmayr damit gleich viermal Gold ab.

Bei den Damen gab es durch Pia Zoister Silber im Slalom und in der Kombination sowie Bronze im Riesentorlauf. Ihre Schwester Viktoria wurde jeweils Dritte im Super-G und in der Kombination. In der Landesmeisterwertung feierten die Zoister-Schwestern in allen Disziplinen Doppelsiege, wobei Viktoria nur im Super-G die Nase vorne hatte. Bronze ging in allen vier Wertungen an Vereinskollegin Valentina Gruber.

Bei der Jugend-Staatsmeisterschaft gewann Michael Mayrhofer den Slalom, im Riesentorlauf erreichte er Rang zwei. In der Klasse Schüler weiblich gewann Mara, die Jüngste der Zoister-Schwestern, Super-G und Slalom. Zudem wurde sie Zweite im Riesentorlauf und in der Kombination.

