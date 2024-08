Festreigen auf der Anlaufalm

Mit dem traditionellen musikalischen Almfest startet die Anlaufalm im Reichraminger Hintergebirge am Donnerstag, 15. August, ab 11 Uhr ins Sommerfinale. Am Freitag, 30. August, ab 16 Uhr folgt eine Lesung mit Astrid Miglar, die ihren Kriminalroman "Blutrotes Weimar" präsentiert. Am Freitag, 6. September, ab 12 Uhr folgt das Familienfest mit zahlreichen Überraschungen für Kinder und musikalischer Begleitung. Den Abschluss bildet am Samstag, 14. September, ab 12 Uhr der zweite Auftritt von Harry, Petra, JP, Erich, Ferdl und Gerhard, die mit Austropop und Traditionals ein weiteres Mal auf der Anlaufalm begeistern wollen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper